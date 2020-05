Brasil já tem seis estados com rede de saúde pública e privada colapsada, afirma médico

Segundo o presidente da Confederação Nacional de Saúde, Breno Monteiro, isso ocorre no Amazonas, no Pará, no Ceará, em Pernambuco, no Maranhão e no Rio de Janeiro edit

247 - O presidente da Confederação Nacional de Saúde, Breno Monteiro, informou que seis estados já estão com o sistema de saúde pública e privada colapsado no que se refere à disponibilidade de leitos em UTI por causa da pandemia do coronavírus. Segundo ele, isso ocorre no Amazonas, no Pará, no Ceará, em Pernambuco, no Maranhão e no Rio de Janeiro.

Monteiro disse ao jornal O Globo que ter 90% ou mais de UTI ocupadas, com pacientes disputando leitos, já configura situação de colapso. O médico ainda disse que “é muito triste ver as pessoas, ver conhecidos, implorando por leitos, seja na rede pública ou privada”.

O Brasil, até a noite de quarta-feira, 6, registrou mais de 125 mil casos do novo coronavírus e cerca de 8,5 mil óbitos, de acordo com o Ministério da Saúde. Dos cinco estados com mais casos de coronavírus do País o único que não foi citado pelo médico é São Paulo, que lidera o ranking, com quase 38 mil infectados e 3 mil mortes.

