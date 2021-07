Brasil não está preparado para a variante Delta, diz Margareth Dalcolmo

247 - "Na densa curva de aprendizado científico e na avalanche de informações, tornou-se inevitável nos familiarizar com números e taxas nesses tempos pandêmicos: estamos chegando a 10% da população brasileira contaminada pela Covid-19, com quase 20 milhões de casos notificados e 550 mil mortes. Muitos curados, mantendo-se a proporção epidemiológica inicial de que 80% dos casos seriam leves, autolimitados e sem necessidade de hospitalização", escreve no Globo a pneumologista Margareth Dalcolmo, uma das mais autorizadas especialistas em Covid-19 do Brasil.

Referindo-se à variante Delta do novo Coronavírus, a médica alerta que "impedir a transmissão da nova cepa não parece plausível, uma vez que já circula em vários estados".

"Mesmo com a produção nacional da Coronavac pelo Butantan e Astrazeneca pela Fiocruz, esta hoje majoritária em número de doses ofertadas, alcançamos pouco mais de 40% da população com uma dose aplicada e pouco mais de 15% imunizada com duas doses. É pouco para fazer frente à ameaça real de transmissão sustentada da nova cepa Delta", adverte.

