Brasil não está preparado para variante delta, diz pesquisadora da Fiocruz

247 - A pneumologista e pesquisadora da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) Margareth Dalcolmo afirmou que o Brasil não está preparado para enfrentar a variante delta do coronavírus, em circulação em alguns estados do país. A análise dela foi publicada em artigo no jornal O Globo.

"Estamos com seis meses do início da aplicação das vacinas no Brasil, sabidamente atrasados em relação a outros países, que começaram em dezembro do ano passado. Perdemos o timing da negociação de vacinas a despeito dos excelentes estudos de fase 3 que aqui se desenvolveram, com Pfizer e Janssen, além da Coronavac e AstraZeneca, para assegurar as evidências de eficácia e subsidiar os processos regulatórios", afirmou a médica, que destacou a dificuldade do Brasil em sequenciar as cepas da covid-19.

"Se olharmos a velocidade e gravidade com que se deram as primeiras pestes, vemos como seus contemporâneos sobreviveram a elas quase ao acaso — ou por seleção natural darwiniana, os mais fortes. Na presente pandemia, mais do que em todas as antecedentes, vigoram inapelavelmente a ciência e seus avanços e profunda empatia. Nesse sentido, opor bem querer e vigilância sanitária latu sensu é mais que incongruente, injusto", acrescentou.

O Brasil já registrou 542.877 óbitos e 19.389.617 casos da Covid-19.

