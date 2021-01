Brasil não possui doses de vacinas suficientes para todo o público-alvo da primeira fase de imunização

247 - Apesar da campanha de vacinação contra a Covid-19 ter sido iniciada, as doses disponíveis não são suficientes para alcançar o público-alvo da primeira fase de imunização. Segundo reportagem do UOL, Brasil possui 14,8 milhões de pessoas no grupo prioritário. O número de doses, porém, é de apenas 10,8 milhões. Como a vacina precisa de duas aplicações, seriam necessárias 29,6 milhões de doses nesta etapa.

As 10,8 milhões de doses do Brasil correspondem a 6 milhões de doses distribuídas entre os estados acrescidas do 4,8 milhões já produzidas e que ainda não tiveram o uso emergencial aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com a reportagem, o volume é suficiente para imunizar 5,4 milhões de brasileiros, cerca de 2,5% da população do país.

O Instituto Butantan, responsável pela produção da CoronaVac no Brasil, informou que o acordo firmado com a chinesa Sinovac assegura a entrega de insumos para a produção de 46 milhões de doses da vacina contra a Covid-19.

