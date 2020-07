Brasil passa de 60 mil mortos por coronavírus, aponta consórcio de imprensa

247- O Brasil ultrapassou hoje 60 mil mortes pelo novo coronavírus com 538 óbitos e 18.428 casos confirmados desde as 20h de ontem. Na contagem desde o início da pandemia, o país atingiu total de 60.194 mortes e 1.426.913 infectados pela doença. A informação é do portal UOL.

Em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro (sem partido) de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19, os veículos de comunicação UOL, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra formaram um consórcio para trabalhar de forma colaborativa e assim buscar as informações necessárias diretamente nas secretarias estaduais de Saúde das 27 unidades da Federação.

