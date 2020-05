Brasil passa EUA em número de mortes diárias causadas pela Covid-19

Brasil confirmou 807 novos óbitos nesta segunda-feira (25), segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. Na mesma data, os EUA registraram a morte de 620 pessoas morreram por conta de complicações relacionadas ao novo coronavírus edit

247 - A confirmação de 807 novos óbitos nesta segunda-feira (25) fez com que o Brasil superasse os Estados Unidos no número diário de mortes decorrentes da Covid-19. Segundo o Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) dos EUA, na mesma data 620 morreram por conta de complicações relacionadas ao novo coronavírus.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, um levantamento da Universidade Johns Hopkins aponta que 532 norte-americanos morreram nesta segunda-feira vitimados pelo coronavírus. A diferença entre os dados do CDC e da universidade se deve aos diferentes bancos de dados utilizados na análise dos casos.

Ainda segundo a reportagem, os EUA já registram 1,6 milhão de casos e 97,6 mil mortes, de acordo com informações oficiais do CDC. No Brasil, os dados oficiais apontam 374,8 mil casos confirmados e 23,4 mil mortes desde o início da pandemia.

