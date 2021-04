Brasil pode atingir 1 milhão de mortes por Covid-19 até outubro de 2021

247 - O Brasil poderia atingir a cifra de um milhão de mortos por covid-19 até outubro de 2021 se as condições atuais se mantiverem: alta mobilidade no território nacional, novas variantes e vacinação lenta, de acordo com um estudo realizado pelo cientista social russo Alexei Kouprianov.

Atualmente, o país acumula quase 14 milhões de infectados, o que representa 40% dos casos na região, e mais de 371 mil falecidos pela doença. A média móvel de número de casos na segunda semana de março chegou a 65 mil infectados, colocando o Brasil como o terceiro no ranking mundial em números absolutos e de novos casos diários, aponta artigo de Michele de Mello e Giovanny Simon em A Coluna.

Apesar do desenvolvimento de uma série de vacinas, aprovadas pela Organização Mundial da Saúde, o ritmo da pandemia não diminui.

De acordo com as projeções de Kouprianov, o Brasil estaria atravessando uma terceira onda de contágios, com o pico dando sinais de ter sido atingido nessa segunda semana de abril, embora essa tendência só poderá ser confirmada quando for observado o comportamento da pandemia nas próximas semanas.

Na investigação, o cientista russo simulou três cenários, utilizando dados das três ondas brasileiras. Segundo as previsões, com os dados da primeira onda, que compreende o período de 17 de março a 1º de novembro de 2020, o Brasil poderia chegar a 500 mil óbitos por covid-19 até a metade de 2021.

Já no segundo cenário, utilizando dados publicados pela Universidade Johns Hopkins, de 01 novembro de 2020 a 15 de fevereiro de 2021, até outubro o país chegaria a 800 mil falecidos e ultrapassaria a cifra de 1 milhão ainda no começo de 2022.

Enquanto o terceiro cenário, que se baseou nos dados publicados entre 15 de fevereiro e 15 de abril, aponta uma tendência muito mais grave, na qual o Brasil registraria um milhão de mortos em seis meses.

