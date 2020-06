Brasil pode ter mais de 70 mil mortes por coronavírus, apontam dados do governo

247 - O ministério da Saúde tem atualizado dados das mortes provocadas pelo coronavírus dias depois da divulgação do número. O balanço de 2 de maio da pasta, por exemplo, apresentou um número de óbitos que atualmente é 140% maior. Naquele dia se falava em 6.724 mortes pela doença, mas, de acordo com outra base de informações do ministério, há dois grupos de dados que devem ser adicionados a esse número, totalizando então 16.144 óbitos, número 140% superior ao que foi divulgado inicialmente.

Seguindo a mesma projeção, a quantidade de falecimentos por Covid-19 até agora pode ser superior a 70 mil. Ao todo, 29.314 foram confirmados pela pasta no último boletim, assegurando o quarto lugar no ranking mundial de mortes. Os dados foram publicados no jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a matéria do jornal, São Paulo é o estado onde há mais casos adicionais de coronavírus em relação ao divulgado no início de maio, com 4.271 mortes a mais. Depois vêm Rio de Janeiro (1.667 mortes a mais) e Amazonas (982). Proporcionalmente, a maior alta foi em Minas Gerais (649%), que em vez de 88 mortes, como reportado, teria 659.

