Brasil recebe novo lote com 600 mil doses da vacina da Pfizer

247 - O Ministério da Saúde comunicou que o Brasil receberá um novo lote com 600 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra a covid-19. O imunizante deve chegar ao país por volta das 19h, de acordo com a pasta. O novo lote será destinado ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), que fará uma reunião entre a União, os estados e municípios esta semana para determinar quantas doses serão repassadas aos estados e ao Distrito Federal.

Com o novo lote, a Pfizer soma o envio de mais de 16 milhões de doses ao Brasil desde abril. As doses da Pfizer foram destinadas a funcionários do sistema penitenciários e a detentos, forças armadas e de segurança, a trabalhadores industriais e às pessoas de 55 a 59 anos. Os relatos foram publicados pela coluna Viva Bem.

O ministério destacou que, "após a entrega dos imunizantes pelos laboratórios, eles passam por um controle de qualidade rigoroso, contagem e rotulagem no Centro de Distribuição Logístico, em Guarulhos/SP”.” Quando as doses são liberadas para distribuição, os planos de voos são definidos e os lotes chegam aos estados em até 48 horas, em uma operação logística complexa e realizada em tempo recorde", disse.

