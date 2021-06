Brasil registra 1.010 mortes por Covid-19 em 24h e total atinge 474.414

Aos domingos e segundas-feiras as cifras de casos e óbitos por Covid-19 costumam ficar abaixo das médias normalmente registradas por causa do represamento de testes aos finais de semana edit

Por Gabriel Araujo (Reuters) - O Brasil registrou nesta segunda-feira 1.010 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 474.414, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 37.156 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país avançando para 16.984.218, de acordo com a pasta.

Aos domingos e segundas-feiras as cifras de casos e óbitos por Covid-19 no Brasil costumam ficar abaixo das médias normalmente registradas, uma vez que há represamento de testes aos finais de semana.

O Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em termos de casos, abaixo de EUA e Índia.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19 em termos absolutos, São Paulo atingiu nesta segunda as marcas de 3.370.234 casos e 114.542 mortes.

Conforme o Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus, com 1.623.944 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 51.540 mortes.

O governo federal ainda reporta 15.408.401 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.101.403 pacientes em acompanhamento.

