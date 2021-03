Brasil registra 1.057 mortes em 24 horas e se aproxima dos 280 mil óbitos

Foram contabilizados também no último dia 36.239 novos casos de coronavírus edit

247 - O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.057 mortes causadas pela Covid-19, totalizando 279.286 óbitos no país desde o início da pandemia, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (15).

No último dia foram contabilizados ainda 36.239 novos casos de coronavírus. O total é de 11.519.609 casos.

Às segundas-feiras é normal que os números sejam menores, em função do represamento de dados nos laboratórios e secretarias de Saúde nos finais de semana.

