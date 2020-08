Brasil registra 1.060 novas mortes por Covid-19 e total atinge 106.523

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta sexta-feira 1.060 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 106.523, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 50.644 novos casos da doença, atingindo um total de 3.275.520 infecções confirmadas.

Os número diário de casos registrados voltou ao patamar de 50 mil depois de, na véspera, ter ultrapassado a marca de 60 mil apenas pela terceira vez desde o início da pandemia.

“Nosso objetivo é e sempre foi salvar vidas... Os dados referentes ao Brasil são superlativos”, disse o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, em conferência da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta sexta-feira.

Preferindo mencionar na reunião o número de recuperados da doença ao de casos computados, ele afirmou que o Brasil compartilha diariamente dados sobre a doença com Estados e com a OMS e acrescentou que o país “deve e vai contribuir para encontrar a cura para essa pandemia”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.