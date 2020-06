Brasil registra 1.109 mortes pelo coronavírus e ultrapassa 57 mil óbitos

Sputnik Brasil - Segundo boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) divulgado neste sábado (27), o Brasil registrou mais 1.109 mortes pela Covid-19, fazendo total chegar a 57.070.

O informe também aponta que foram contabilizados mais 38.693 novas pessoas infectadas pelo coronavírus, fazendo total de casos alcançar 1.313.667.

No boletim de sexta-feira (26), o número de mortos tinha baixado da marca de 1.000 vítimas após três dias, sendo contabilizados 990 óbitos. Em relação aos casos, foram registradas mais 46.860 pessoas infectadas.

A taxa de letalidade da Covid-19 é de 4,3%. Já o índice de mortalidade (por 100.000 habitantes) é de 27,2, enquanto a taxa de incidência (por 100.000 habitantes) é de 625,1.

Rio antecipa abertura do comércio

São Paulo é o estado mais atingido pela epidemia no Brasil, com 261.581 casos e 14.263 mortes. O estado e a capital iniciaram processo de flexibilização da quarentena.

Em seguida, aparece o Rio de Janeiro, com 108.803 casos e 9.789 óbitos. No município do Rio, a prefeitura antecipou a abertura do comércio de rua e de salões e barbearias para este sábado (27).

Segundo o Ministério da Saúde, 715.905 pessoas são considerados curadas da Covid-19, enquanto 540.692 pacientes estão em acompanhamento.

