Brasil registra 1.150 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

247 - O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.150 novas mortes por Covid-19, de acordo com informações do Ministério da Saúde divulgadas nesta quarta-feira (17). O total de óbitos no país chega agora a 242.090.

No último dia foram contabilizados 56.766 novos casos de coronavírus. Já são 9.978.747 infectados desde o início da pandemia.

Segundo a pasta, 8.950.450 se recuperaram.

