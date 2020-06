Brasil registra 1.185 novas mortes por coronavírus nesta quarta-feira

No total, foram 53.830 óbitos em razão da pandemia de Covid-19 no País. Ademais, novas 42.725 pessoas foram infectadas nesta quarta-feira (24), o segundo maior número registrado no período de um dia edit

247 - O Brasil confirmou a morte de mais 1.185 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. No total, foram 53.830 óbitos em razão da pandemia no País. Ademais, novas 42.725 pessoas foram infectadas nesta quarta-feira (24), o segundo maior número registrado no período de um dia. Com isso, o Brasil atinge 1.188.631 casos compilados desde o início da pandemia. Os dados são do Ministério da Saúde.

O estado de São Paulo, o mais afetado pela pandemia, atingiu novo o recorde de casos confirmados do novo coronavírus registrados em um único dia, com a notificação de 9.347 novas ocorrências nas últimas 24 horas. Com isso, alcançou 238.822 casos confirmados de Covid-19 desde o início da crise sanitária.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, disse nesta quarta-feira (24) estimar que o número de casos do novo coronavírus no mundo, que atualmente está em torno de 9,3 milhões, chegará a 10 milhões na próxima semana.

