Brasil registra 1.274 mortes pela Covid-19 e total de óbitos se aproxima de 40 mil

Sputnik - Segundo números divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) divulgados nesta quarta-feira (10), o país tem agora 39.680 mortos pela COVID 19 e 772.416 casos.

De acordo com o órgão, nas últimas 24 horas o número de casos confirmados do novo coronavírus foi de 32.913, enquanto o acréscimo de óbitos foi de 1.274.

A taxa de letalidade é de 5,1%. Já a taxa de mortalidade (por 100.000 habitantes) é de 18,9.

No boletim de terça-feira (9), o país somava 38.406 mortes e 739.503 casos.

São Paulo é o estado mais afetado do Brasil, com 156.316 casos e 9.862 mortes. Depois, aparecem o Rio de Janeiro, com 74.373 casos e 7.138 óbitos; e Ceará, com 71.402 casos e 4.480 mortes.

Ó órgão passou a divulgar os dados da evolução da COVID-19 em um portal após o Ministério da Saúde afirmar que não informaria mais os números consolidados da doença, apenas o registro das últimas 24 horas.

Além disso, no domingo (7), o governo divulgou dados divergentes sobre a enfermidade.

No entanto, após pressão de especialistas e políticos, e de decisão do Supremo Tribunal Federal, a pasta voltou a informar o número total de óbitos e casos no Brasil.

