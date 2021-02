Brasil registra 1.330 novos óbitos e atinge 21º dia com média de mortes por Covid-19 acima de 1 mil

No total, foram 234.850 mortes pelo novo coronavírus no Brasil e 9.659.167 infectados edit

247 - O Brasil registrou novas 1.330 mortes pela Covid-19 e 59.602 novos casos da doença nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Pelo segundo dia consecutivo, mais de 1,3 mil óbitos foram registrados, enquanto o País atinge o marco de 21 dias seguidos com a média de mortes pela Covid-19 acima de 1 mil.

No total, foram 234.850 mortes pelo novo coronavírus no Brasil. Na terça-feira, 9, o país atingiu sua terceira maior marca em 2021, atrás apenas de de 7 e 28 de janeiro, com 1.524 e 1.386 óbitos, respectivamente.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, já foram registrados 9.659.167 infectados.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.