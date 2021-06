Brasil registra 2.001 novas mortes por Covid-19 e total atinge 511.142

Por Gabriel Araujo (Reuters) - O Brasil registrou nesta sexta-feira 2.001 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 511.142, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados, de acordo com a pasta, 79.277 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 18.322.760.

O Brasil possui o segundo maior número de mortes por Covid-19 no mundo, abaixo somente dos Estados Unidos, e a terceira maior contagem de casos confirmados de coronavírus, atrás dos EUA e da Índia.

Segundo dados compilados pela Reuters, a atual média diária de novos casos de Covid-19 no Brasil, de pouco mais de 77 mil, já é equivalente ao pico anterior da pandemia e ainda apresenta tendência de alta.

O Brasil, ainda de acordo com esses números, também lidera o mundo no número médio diário de novas mortes e infecções registradas, sendo responsável por um em cada quatro óbitos e um em cada cinco casos computados globalmente a cada dia.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19 em termos absolutos, São Paulo atingiu nesta sexta-feira as marcas de 3.669.196 casos e 125.378 mortes.

Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.774.127 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 55.007 mortes.

O governo federal reporta ainda 16.548.159 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.263.459 pacientes em acompanhamento.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.