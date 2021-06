Brasil registra 2.032 novas mortes por Covid-19

247 - O Brasil registrou nesta quinta-feira, 24, 2.032 mortes por Covid-19, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Ainda, de acordo com o conselho, foram 73.602 novos casos.

Com os novos números registrados oficialmente, o número de óbitos causados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 509.141, e o total de casos aumentou para 18.243.483.

Pandemia no Brasil vive expansão e vai na contramão do mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou nesta quarta-feira, 23, dados apontando que novos casos e mortes por Covid-19 sofreram uma queda importante de 14 a 20 de junho, mas a pandemia continua forte no Brasil. De acordo com o levantamento, houve redução de 6% no número de infectados no mundo, para um total de 2,5 milhões de infectados.

As mortes caíram em 12%, para 64 mil. As taxas são as mais baixas desde fevereiro. A OMS alertou, no entanto, que a mortalidade continua alta, com mais de 9 mil óbitos por dia no planeta. No caso do Brasil, o país registrou um salto de 11% no número de novos infectados, para um total de 505 mil.

