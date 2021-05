Brasil registra 2.371 novas mortes por Covid-19 e total atinge 459.045

Também foram contabilizados 49.768 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 16.391.930 edit

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta sexta-feira 2.371 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 459.045, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados, de acordo com a pasta, 49.768 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 16.391.930.

O Brasil possui o segundo maior número de mortes por Covid-19 no mundo, abaixo apenas dos Estados Unidos, e a terceira maior contagem de casos confirmados de coronavírus, atrás dos EUA e da Índia.

O boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), alertou nesta sexta-feira para uma tendência de crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na maioria dos Estados, enquanto os locais que verificam estabilização têm permanecido com os índices em patamares elevados, similares aos picos registrados ao longo de 2020.

"O estudo sinaliza que o cenário atual está associado à retomada das atividades de maneira precoce", disse em nota o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes.

"Tal situação manterá o número de hospitalizações e óbitos em patamares altos, com tendência de agravamento nas próximas semanas."

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo chegou nesta sexta às marcas de 3.241.240 casos e 110.553 mortes.

Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.555.284 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 50.374 mortes.

O governo federal ainda reporta 14.811.266 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.121.619 pacientes em acompanhamento.

(Por Gabriel Araujo)

