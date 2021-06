Brasil registra 2.507 mortes por Covid-19 em 24h e número de novos casos dispara

Por Gabriel Araujo (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira 2.507 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 467.706, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados, de acordo com a pasta, 95.601 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 16.720.081. O número desta quarta é o segundo maior para um único dia desde o início da pandemia, atrás apenas dos 100.158 casos registrados em 25 de março.

O Brasil possui o segundo maior número de mortes por Covid-19 no mundo, abaixo somente ao dos Estados Unidos, e a terceira maior contagem de casos confirmados de coronavírus, atrás dos EUA e da Índia.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertou em nota publicada nesta quarta-feira para o risco de disseminação de novas variantes do coronavírus pelo país, especialmente a batizada de Delta, inicialmente detectada na Índia.

"Estamos diante de um grande e grave problema: as variantes tendem a se disseminar pelo país. É muito provável que, daqui a alguns meses, a variante Delta esteja em todo o território nacional e surjam outras variantes", disse o coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz, Rivaldo Venâncio, em audiência na Câmara dos Deputados na véspera.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19 em números absolutos, São Paulo atingiu as marcas de 3.314.631 casos e 112.927 mortes.

O secretário de Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, afirmou em entrevista coletiva nesta quarta-feira que o número de internações no Estado avançou em 7,4% na última semana epidemiológica, enquanto os óbitos aumentaram em 3,6% no período, ambos em comparação com a semana anterior.

"Nesse comparativo, nós temos uma redução do número de casos em 22%... Mas é importante lembrar que nos dias 27 e 28 da semana passada houve problemas no sistema e-SUS para captação de dados (sobre casos), mas todos esses já estão computados na data de hoje, portanto eles não estão perdidos", acrescentou ele.

Conforme os números do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.594.420 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 51.096 mortes.

O governo federal reporta 15.168.330 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.084.045 pacientes em acompanhamento.

