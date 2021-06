Brasil registra 2.723 novas mortes por Covid-19 e total se aproxima de 480 mil

(Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira 2.723 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 479.515, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados, de acordo com a pasta, 85.748 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 17.122.877.

O Brasil possui o segundo maior número de mortes por Covid-19 no mundo, abaixo somente dos Estados Unidos, e a terceira maior contagem de casos confirmados de coronavírus, atrás dos EUA e da Índia.

Em boletim divulgado nesta quarta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) disse que o cenário atual da pandemia é de alto risco, exigindo "atenção e prudência". Segundo a instituição, as pequenas oscilações no número de casos nas últimas semanas demonstram a permanência de um elevado nível de transmissão do vírus.

"A combinação do número alto de casos com uma ligeira queda no número de óbitos e a maior parte dos Estados com alta taxa de ocupação de leitos UTI Covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde (SUS) é muito preocupante", disse a Fiocruz.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19 em termos absolutos, São Paulo atingiu nesta quarta as marcas de 3.382.448 casos e 115.960 mortes. O governo paulista prorrogou até 30 de junho as restrições atualmente em vigor no Estado, que visam conter a pandemia.

Segundo o governador João Doria (PSDB), a decisão é uma medida de cautela, tomada "devido ao aumento dos índices da pandemia, sobretudo em algumas áreas localizadas aqui dentro do Estado de São Paulo."

Conforme os números do Ministério da Saúde, Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.646.104 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 52.094 mortes.

O governo federal reporta 15.596.816 pessoas recuperadas da Covid-19 e 1.046.546 pacientes em acompanhamento.

