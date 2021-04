Brasil registra 2.922 novas mortes e média móvel segue acima de 3 mil

Brasil de Fato - O Brasil registrou, nesta sexta-feira (2), 2.922 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass). Com isso, o número total de vítimas do novo coronavírus chega a 328.206.

A curva epidemiológica média de mortes, calculada em sete dias, segue em forte crescimento. Morrem no Brasil diariamente, em média, 3.013 pessoas em decorrência da covid-19.

Esse é o segundo maior número já registrado desde o início da pandemia, em março do ano passado. A média móvel só foi maior na última quinta (1º), com 3.117 óbitos em média a cada dia.

No meio de tanta tragédia, há uma boa notícia: o número de casos vem lentamente caindo. O dia 25 de março registrou 100.736 novos casos, enquanto o número registrado nesta sexta (2) foi de 70.238 em 24 horas. Desde o início da pandemia, são ao menos 12.910.082 de casos.

No entanto, o número de casos e de óbitos sofre grande subnotificação, pois o Brasil é um país que testa pouco. Para pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os números mais próximas da realidade podem superar os 410 mil mortos.

Fique em casa

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) atualizou a cartilha “Cartilha Covid-19 – preservar a vida é a melhor maneira de celebrar a Páscoa” de recomendações para as festas de fim de ano com orientações para a população a ficar em casa durante a Semana Santa e no domingo de Páscoa, celebrada neste domingo (4).

“Com o aumento do contágio e mortes por covid-19 em todo o país, feriados como a Páscoa, quando famílias costumam se reunir, tendem a se tornar causas de agravamento da pandemia”, publicou a Fiocruz no lançamento da cartilha.

O documento, que está disponível no formato digital no site da Fundação, lembra que nenhuma outra medida, além do isolamento social, é capaz de impedir totalmente a transmissão do novo coronavírus.

