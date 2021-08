Brasil registra 32.443 casos e 975 mortes por Covid-19 em 24 horas

Por Gabriel Araujo (Reuters) - O Brasil registrou nesta quarta-feira 975 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 565.748, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados 32.443 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 20.245.085, acrescentou a pasta.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

PUBLICIDADE

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia nas últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a Covid-19.

Em boletim publicado nesta quarta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) destacou que, pela primeira vez desde outubro de 2020, o Brasil não possui Estados com taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS iguais ou superiores a 80%.

PUBLICIDADE

Segundo os pesquisadores da instituição, os índices positivos são reflexo da vacinação. Eles ressaltaram ser fundamental a ampliação e aceleração do processo de imunização, bem como o uso de máscaras e o distanciamento físico, para que manutenção e avanço dos resultados.

O Brasil vacinou até o momento 46,6 milhões de pessoas com as duas doses ou com imunizante de dose única, o que equivale a 29,5% da população adulta, enquanto 108,8 milhões de pessoas (68,8% da população) receberam apenas a primeira dose, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: