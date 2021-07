Brasil registra 37.582 novos casos e mais 910 mortes por Covid-19

Também foram notificados 37.582 novos casos de coronavírus, colocando o total de infecções confirmadas no país em 19.917.855 edit

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil registrou neste sábado 910 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 556.370, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 37.582 novos casos de coronavírus, colocando o total de infecções confirmadas no país em 19.917.855.

O Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia nas últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de imunização.

Segundo dados compilados pela Reuters, a média diária de novas infecções no Brasil ao longo da última semana, de cerca de 45 mil, equivale a 58% do pico, registrado em 22 de junho.

Mesmo com esse arrefecimento, os dados também indicam que o Brasil ainda é o segundo país com maior média diária de novos casos, atrás apenas dos EUA, e também o segundo com maior média de óbitos, abaixo somente da Indonésia.

