Brasil registra 389 novas mortes por Covid-19, menor cifra diária desde janeiro

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta segunda-feira 389 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 557.223, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados 15.143 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 19.953.501, acrescentou a pasta.

Os números da pandemia no Brasil costumam ficam abaixo da média às segundas-ferias devido ao represamento de testes nos finais de semana.

Ainda assim, as cifras desta segunda representam o menor número diário de mortes registrado no país desde 3 de janeiro, quando foram reportados 293 óbitos, e a menor quantidade de casos em um único dia desde 16 de novembro do ano passado, quando o ministério notificou 13.371 casos.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia nas últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a Covid-19.

O governo federal ainda reporta 18.687.203 pessoas recuperadas da Covid-19 e 709.075 pacientes em acompanhamento.

