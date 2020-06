Brasil registra 46.860 novos casos de Covid-19 e mais 990 mortes

Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e mortes devido ao vírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem cerca de 2,4 milhões de infecções confirmadas e 124 mil óbitos edit

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou nesta sexta-feira o segundo maior número de casos diários de coronavírus desde o início da pandemia, com a contabilização de 46.860 novas infecções, o que eleva o total no país a 1.274.974, de acordo com o Ministério da Saúde.

Os números diários desta sexta-feira perdem apenas para as quase 55 mil infecções verificadas na sexta passada, quando o ministério alegou problemas no envio de dados estaduais da véspera para o resultado expressivo no dia. A contagem diária de casos, porém, tem girado em torno de 40 mil desde a última terça-feira.

Em relação ao número de mortes, foram registrados mais 990 óbitos decorrentes da Covid-19 nesta sexta, fazendo com que o total atinja 55.961, informou o ministério.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e mortes devido ao vírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem cerca de 2,4 milhões de infecções confirmadas e 124 mil óbitos.

A doença tem avançado pelo interior brasileiro, que já é visto por especialistas como um novo epicentro do vírus —o que pode sobrecarregar os sistemas de saúde de grandes cidades, uma vez que pacientes de municípios menores buscam as capitais para tratamento.

Segundo dados revelados nesta semana pelo ministério, cerca de 90% dos municípios brasileiros já foram atingidos pelo novo coronavírus. A pasta admitiu na quarta-feira que, ao contrário do que expectativas anteriores indicavam, os casos não se estabilizaram em um platô.

Apesar da aceleração da pandemia no Brasil, diversas cidades e Estados iniciaram processos de reabertura econômica e flexibilização do isolamento social —entre eles, São Paulo e Rio de Janeiro, os Estados mais afetados pelo vírus no país.

São Paulo possui agora 258.508 casos e 13.966 mortes pela Covid-19, segundo números do ministério. O governo do Estado autorizou nesta sexta-feira que bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias voltem a funcionar na capital paulista, embora a prefeitura diga que vai aguardar até 6 de julho para liberar a reabertura.

O Rio de Janeiro, por sua vez, atingiu 108.497 infecções e 9.587 óbitos, sendo acompanhado na sequência pelo Ceará, que tem 104.422 casos e 5.920 óbitos.

O Brasil, ainda de acordo com o ministério, possui 697.526 pacientes recuperados da Covid-19 e 521.487 em acompanhamento.

