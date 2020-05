Brasil registra 610 mortes em 24 horas e chega a 9.146 óbitos por Covid-19

Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 135.106 casos confirmados do novo coronavírus, um acréscimo de 9.888 casos desde o dia anterior edit

Sputnik Brasil - Nesta quinta-feira (7), o Brasil registrou 610 novas mortes por Covid-19 chegando a 9.146 mortos pela doença. A letalidade está em 6,8%.

Segundo a atualização do Ministério da Saúde, o país tem hoje 135.106 casos confirmados do novo coronavírus, um acréscimo de 9.888 casos desde o dia anterior.

Na quarta-feira (6), o país tinha 8.536 mortes registradas e 135.106 casos da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,17% de todas as mortes no mundo causadas pelo novo coronavírus aconteceram no Brasil na quarta-feira.

O estado de São Paulo continua concentrando a maioria dos casos da doença no país, assim como a maior parte das mortes. Já são 39.928 casos de Covid-19 confirmados no território paulista, com 3.206 mortes.

No mundo inteiro a pandemia infectou quase 4 milhões de pessoas e matou 268.877 vezes, segundo os números da universidade Johns Hopkins.

