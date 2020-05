Brasil registra mais de 365 mil casos de coronavírus

O Brasil registra nesta segunda-feira (25) pelo menos 365.213 confirmações, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. E continua na segunda posição no ranking mundial de casos da Covid-19 edit

247 - O Brasil registra nesta segunda-fiera (25) pelo menos 365.213 confirmações, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O País tem 22,7 mil mortes provocadas pela doença.

Das 20 cidades com maior mortalidade, 15 estão no Norte e cinco no Nordeste.

O País está em segundo lugar no ranking mundial de casos de coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos, com 1,6 milhão de infectados.

