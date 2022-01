Brasil registra mais de 87 mil novos casos de Covid em 24h

Com as infecções causadas pela variante ômicron da Covid-19, o Brasil registrou nas últimas 24 horas 87.471 novos casos da doença e 133 mortes, segundo o Conass edit

247 - Com a escalada de novas infecções causadas pela variante ômicron da Covid-19, o Brasil registrou nas últimas 24 horas, nesta quarta-feira, 12, 87.471 novos casos da doença e 133 mortes, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Os números aumentam para 620.371 o total de óbitos oficiais pela Covid-19 no Brasil, que chegou a 22.716.931 de casos registrados desde o início da pandemia.

Testes de Covid estão em falta

Em meio à explosão de contágio pela variante ômicron, do coronavírus e do apagão de dados pelo Ministério da Saúde, o Brasil também sofrerá com a escassez de testes para o diagnóstico da Covid-19.

A iminente falta de insumos para realização de testes RT-PCR – que identificam o material genético do vírus – e de testes de antígeno – que detectam proteínas ligadas ao coronavírus, levou a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) a recomendar que laboratórios privados interrompam a testagem de pacientes com poucos sintomas ou assintomáticos.

Em nota, a Abramed sugere que sejam priorizados "os pacientes que tenham maior gravidade de sintomas, pacientes hospitalizados e cirúrgicos, pessoas no grupo de risco, trabalhadores assistenciais da área da saúde, e colaboradores de serviços essenciais".

Segundo o jornal O Globo, os exames realizados pela rede privada de saúde entre os dias 3 e 8 de janeiro de 2022 ultrapassam em 98% o número de exames realizados em comparação com a semana do natal, entre 20 e 26 de dezembro.

A recomendação da associação é de que os laboratórios priorizem a testagem em pacientes graves, trabalhadores da saúde e outros profissionais essenciais. "Não é possível mensurar nesse momento até quando poderemos atender, mas há um risco real de desabastecimento", disse na nota o presidente do Conselho da Abramed, Wilson Shcolnik.

