Brasil registra primeiro caso da variante Ômicron XE do coronavírus, que pode ser mais contagiosa que outras cepas

247 - O Brasil registrou o primeiro caso de Covid-19 decorrente da subvariante Ômicron XE, com potencial de transmissão mais alto que o registrado em outras cepas do coronavírus.

De acordo com o jornal O Globo, a subvariante foi encontrada em um homem de 39 anos, residente na capital paulista, após uma amostra ter sido coletada no dia 7 de março. Ainda segundo a reportagem, o caso identificado “é importado”, tendo a África do Sul como “provável origem”, segundo laudo do Instituto Butantan.

Entre os sintomas apresentados pelo paciente no dia 17 de fevereiro estão coriza, distúrbios de olfato e de paladar, dor de cabeça, tosse, febre e dor de garganta, e ele já se encontra recuperado. AQinda segundo a reportagem, nesta semana, o Ministério da Saúde informou que monitorava a subvariante, que surgiu a partir de uma recombinação das versões BA.1 e BA.2.

—”É importante pontuar que no momento não existe informação extra que indique risco maior do que as linhagens BA.1 e BA.2 da Ômicron. Trata-se apenas de um recombinante que tem parte dos genes vindos da BA.1 e da BA.2. Em termos gerais, tratamos como uma versão a mais da Ômicron — disse o virologista do Instituto Todos pela Saúde (ITpS), Anderson Brito.

