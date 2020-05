Brasil registra quase 19 mil mortes provocadas pela Covid-19, com 293 mil infectados

Na terceira posição do ranking mundial de países com o maior número de casos confirmados da Covid-19, o Brasil tem estados com taxa de ocupação dos leitos de UTI superando a casa dos 90%, como no Amapá (100%), Rio de Janeiro (98%) e Maranhão (94%) edit

247 - As secretarias estaduais de saúde divulgaram nesta manhã de quinta-feira (21) o registro de 293.357 casos confirmados do novo coronavírus com 18.894 mortes no Brasil. O levantamento é do portal G1.

Na última terça-feira (19), foram contabilizadas 1.179 vítimas fatais da Covid-19 dentro de 24 horas. Na quarta-feira (20), a divulgação foi de 888 mortes provocadas pela doença no mesmo prazo.

O Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial de países com o maior número de casos confirmados do novo coronavírus, perdendo apenas para os Estados Unidos e Rússia.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI de alguns estados brasileiros atingiu mais de 90%, como no Amapá (100%), Rio de Janeiro (98%) e Maranhão (94%).

