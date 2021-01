Brasil soma mais de 215 mil mortes pelo novo coronavírus

(ANSA) - O Brasil registrou 1.096 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 215.243 a quantidade de vítimas da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta sexta-feira (22).

Com os dados divulgados, o país mantém a taxa de letalidade em 2,5% e a de mortalidade subiu para 102,4 a cada 100 mil habitantes. A média móvel dos últimos sete dias nos óbitos é de 1.016, a sétima alta consecutiva na semana.

Por estados, São Paulo continua sendo o que mais registra falecimentos em dados absolutos, com 51.192, seguido pelo Rio de Janeiro (28.592), Minas Gerais (14.010), Ceará (10.311), Rio Grande do Sul (10.241) e Pernambuco (10.152). Porém, o estado fluminense é o que apresenta a maior taxa de letalidade do país, com 5,8%.

Nos casos confirmados, foram 56.552 em um dia, elevando para 8.753.920 a quantidade de diagnósticos positivos para o coronavírus Sars-CoV-2 desde o início da crise sanitária. Os números da média móvel dos últimos sete dias continuam altos, em 51.940.

Na análise estadual, São Paulo também continua como o maior em números absolutos, com 1.679.759 casos. Na sequência, aparecem Minas Gerais (677.809), Bahia (557.900), Santa Catarina (555.148) e Rio Grande do Sul (523.367).

Distribuição CoronaVac

Após nova autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial da vacina CoronaVac, o Instituto Butantan começou a distribuição do segundo lote do imunizante na tarde de hoje (22). Cerca de 900 mil doses foram liberadas.

Desse total, 200 mil doses foram levadas ao Centro de Distribuição e Logística da Secretaria da Saúde de São Paulo. Setecentas mil vão para a central de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

