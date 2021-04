Brasil supera 360 mil mortes pelo novo coronavírus

Segundo o Conass, o Brasil registrou mais 3.459 mortes nas últimas 24 horas por Covid-19, elevando para 361.884 as vítimas da pandemia no país edit

(ANSA) - O Brasil registrou mais 3.459 mortes nas últimas 24 horas por Covid-19, elevando para 361.884 as vítimas da pandemia no país, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quarta-feira (14).

Segundo o novo boletim, o país somou 13.673.507 casos do coronavírus Sars-CoV-2 desde o início da emergência sanitária, com o acréscimo de 73.513 contágios.

A taxa de letalidade do coronavírus Sars-CoV-2 continua em 2,6% na média nacional e a de mortalidade está em 172,2 a cada 100 mil habitantes.

As médias dos últimos sete dias de falecimentos e infecções caíram em relação a ontem e chegaram a 3.015 e 68.615, respectivamente.

O estado brasileiro com maior número de casos e de vítimas da doença é São Paulo, com 2.686.031 contágios e 85.475 vidas perdidas. No entanto, o Rio de Janeiro é o que possui a maior média na letalidade da doença (com 5,8%), seguido por Pernambuco (3,5%), Amazonas (3,4%) e São Paulo (3,2%).

De acordo com o portal Covid-19 no Brasil (https://coronavirusbra1.github.io/), o território brasileiro tem 24.823.301 pessoas que receberam ao menos uma dose das duas vacinas aplicadas no país e 7.989.911 que foram totalmente imunizadas com as duas doses - o que representa 3,77% da população.

