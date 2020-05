Brasil supera Alemanha em número de casos e fica em 7º no ranking mundial

A Alemanha é um dos países que mais aplicam testes de Covid-19, enquanto no Brasil crescem as denúncias de subnotificação e mais de 145 mil exames aguardam resultado edit

247 - O Brasil superou a Alemanha nesta terça-feira (12) no número de casos confirmados de coronavírus e atingiu o 7º lugar no ranking mundial. O levantamento foi realizado pela universidade americana Johns Hopkins. A informação é do portal G1.

A Alemanha é um dos países que mais aplicam testes de Covid-19, sendo 500 mil por semana, enquanto no Brasil foram realizados apenas 482 mil exames, dos quais mais de 145 mil ainda aguardam resultado.

O Brasil já registrou mais de 178,2 mil casos confirmados do novo coronavírus, enquanto a Alemanha ainda registra 173 mil. O balanço da universidade americana indica que o maior país da América do Sul ainda deve ultrapassar a França no ranking dentro de pouco tempo.

