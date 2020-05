Brasil supera França e é o 6º país com mais infectados pela Covid-19, diz universidade

247 - O Brasil ultrapassou a França em número de infectados pelo coronavírus nesta quarta-feira, 12, e se tornou o 6º do mundo com mais casos, de acordo com a universidade norte-americana Johns Hopkins. O País ultrapassou na terça-feira, 12, a Alemanha, chegando ao 7º lugar mundialmente. À frente do Brasil, estão os Estados Unidos, a Rússia, a Espanha, o Reino Unido e a Itália.

No mundo já foram 4,2 milhões de infectados, dentre os quais 1,3 milhões nos EUA e 179 mil no Brasil. O Brasil também é o 6º no ranking de mortes, estando a atrás dos EUA, Reino Unido, Itália, França e Itália.

