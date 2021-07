Brasil tem 1.324 mortes por Covid-19 em 24h; número de casos tem salto por dados represados do RS

O alto número de casos desta sexta foi impulsionado pelo Rio Grande do Sul, que reportou sozinho 64.036 infecções. Segundo a Secretaria de Saúde gaúcha, isso ocorreu porque o Estado computou cerca de 63 mil casos que estavam represados edit

Por Gabriel Araujo (Reuters) - O Brasil registrou nesta sexta-feira 1.324 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 548.340, informou o Ministério da Saúde.

Também foram notificados 108.732 novos casos de coronavírus, o que representa a segunda maior contagem diária desde o início da pandemia, abaixo somente das 115.228 infecções verificadas em 23 de junho. O total de casos no país avançou para 19.632.443.

O alto número de casos desta sexta foi impulsionado pelo Rio Grande do Sul, que reportou sozinho 64.036 infecções. Segundo a Secretaria de Saúde gaúcha, isso ocorreu porque o Estado computou cerca de 63 mil casos que estavam represados.

"Todos esses casos pendentes --com datas que vão desde o primeiro semestre de 2020 até mais recentemente-- são de síndromes gripais leves notificadas no sistema e-SUS Notifica", disse a secretaria em nota, acrescentando que por isso não há relação dos casos com dados de internações e óbitos.

O Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia nas últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a Covid-19.

