Brasil tem 1.736 mortes confirmadas e 28.328 casos de coronavírus

247- O Ministério da Saúde anunciou hoje que subiu para 1.736 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil. Até ontem, eram 1.532 mortes no total. A informação é do portal UOL.

O aumento de 204 óbitos confirmados em 24 horas iguala o resultado divulgado ontem. O recorde anterior no Brasil era de 141 mortes, divulgadas no dia 9 de abril.

No total, são 28.328 casos oficiais no país, segundo o governo federal. A taxa de letalidade — que compara os casos já confirmados no Brasil com a incidência de mortes — é de 6,1%.

