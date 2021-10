Brasil tem 10.693 novos casos de Covid e 232 novas mortes causadas pela doença

Total de infecções confirmadas pelo novo coronavírus no país chegou a 21.804.094 e o número de pessoas que morreram de Covid-19 no Brasil foi para 607.694 edit

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou neste sábado 10.693 novos casos de Covid-19 e 232 novas mortes causadas pela doença, mostraram dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Com isso, o total de infecções confirmadas pelo novo coronavírus no país chegou a 21.804.094 e o número de pessoas que morreram de Covid-19 no Brasil foi para 607.694, também de acordo com os dados divulgados pela pasta.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia na média das últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a Covid-19.

O Ministério da Saúde disse ainda que existem 20.992.510 pessoas que se recuperaram da doença e 203.890 casos em observação.

