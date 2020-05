Brasil tem 127 mil casos e 8,5 mil mortes por Covid-19; subnotificação de casos pode ser mais de 1 milhão

247 - As secretarias estaduais de saúde divulgaram na manhã desta quinta-feira (7) quase 127 mil casos confirmados da Covid-19 com mais de 8,5 mil mortes provocadas pela doença no Brasil. O levantamento é do portal G1.

Em um mês, mais de 8 mil mortes foram registradas no país. Apenas no dia 6 de abril, as secretarias de saúde contabilizaram 566 fatalidades, acrescenta a reportagem.

O Distrito Federal realizou 31,2 mil testes. Alguns estados também divulgaram seus números, como: São Paulo (35,6 mil); Ceará (33 mil); Bahia (21 mil); Paraná (14 mil); Espirito Santo (15 mil) e Goiás (10 mil).

Considerados os casos subnotificados, o número total de infectados pelo coronavírus no Brasil chegaria a 1.201.686 (podem flutuar entre 957.085 e 1.494.692) em 28 de abril, um número 16 vezes maior que o oficial naquela data, informa a jornalista Ana Lucia Azevedo em reportagem no Globo

