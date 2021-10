Brasil tem 20 milhões de pessoas com segunda dose da vacina contra Covid-19 atrasada

É o equivalente a 9,3% da população do país, com base na projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa sobe para 12,5% se considerada somente a população vacinável edit

247 - Pouco mais de 20 milhões de pessoas perderam o prazo para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil, apontam dados do Ministério da Saúde divulgados pelo jornal O Globo.

É o equivalente a 9,3% da população do país, com base na projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa sobe para 12,5% se considerada somente a população vacinável.

O atraso vacinal pode prejudicar o controle da pandemia no Brasil, segundo especialistas.

"Com um menor número de pessoas com esquema vacinal completo se ampliará o risco de formas graves da doença e, consequentemente, de hospitalizações e óbitos por covid-19. Adiciona-se a isso que o maior número de pessoas completamente vacinadas contribui para menor disseminação do vírus, uma vez que os vacinados transmitem menos quando comparados aos não vacinados. Há ganhos individuais e coletivos quando ampliamos a imunização", pondera Alexandra Boing, professora de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e integrante do Observatório Covid-19 BR.

