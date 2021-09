Brasil tem 70 milhões de pessoas totalmente imunizadas, diz Ministério da Saúde

O número corresponde a 44% do total da população maior de 18 anos com ciclo vacinal completo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Ministério da Saúde anunciou neste sábado (11), que 70 milhões de pessoas já completaram o ciclo vacinal com duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19.

Segundo reportagem da CNN, o número corresponde a 44% do total da população maior de 18 anos totalmente imunizada.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que pretende, até outubro, “vacinar todo o público-alvo do país com as duas doses”.

PUBLICIDADE

No total, segundo dados da pasta, foram aplicadas mais de 136,9 milhões de primeiras doses.

Apesar do avanço, na sexta-feira (10), São Paulo, Belo Horizonte, Palmas, Porto Velho e Rio de Janeiro registraram falta ou a possibilidade de ficar sem a vacina AstraZeneca para aplicação da segunda dose.

PUBLICIDADE

Ainda de acordo com a reportagem, na próxima semana serão entregues cerca de 5,1 milhões de doses — quantidade que está de acordo com a estimativa interna da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de menos de 6 milhões de doses.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE