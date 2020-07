Brasil tem 71.469 mortos pelo coronavírus e caminha para os 2 milhões de infectados

Com 1.071 mortes pela Covid-19 registradas pelo Ministério da Saúde neste sábado, o Brasil já tem mais de 71 mil mortos e chegou a 1.839.850 casos edit

247 - O Brasil registrou neste sábado (11) mais 1.071 mortes provocadas pelo coronavírus, de acordo com último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. Além dos novos óbitos registrados nas últimas 24 horas, que elevaram o total a 71.469, o país também confirmou mais 39.023 novos casos da doença. O total de infectados no país chegou a 1.839.850.

O número de mortes informado pelo Ministério da Saúde quebrou uma sequência de quatro dias consecutivos com mais de 1.200 vítimas fatais contabilizadas pela pasta mas, mesmo assim o ritmo da expansão da epidemia no Brasil é o mais grave no mundo.

O número abaixo de 1.200 mortes pode ser explicado pela maior subnotificação que acontece em todos os fins de semana. O ritmo dos números oficiais acelera-se sempre às segundas e especialmente terças-feiras, quando as notificações de casos e óbitos represados nos fins de semana entram nas estatísticas oficiais.

