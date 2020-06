Brasil tem 870 mil casos e 43,39 mil mortes provocadas pela Covid-19

Dados obtidos através de um consórcio inédito revelam 600 novas mortes registradas no domingo, com 868 mil casos confirmados da Covid-19 e 43,3 mil mortes provocadas pela doença no Brasil edit

247 – Com quase 600 mortes registradas no domingo (14), foram contabilizadas, até as 8h desta segunda-feira (15), cerca de 869.956 casos confirmados da Covid-19 e 43.396 mortes provocadas pela doença no Brasil.

A informação foi apurada por um consórcio inédito, formado entre G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL, com dados das secretarias estaduais de saúde.

O balanço divulgado pelo grupo no domingo (14), às 20 horas, registrou 867.882 casos confirmados do novo coronavírus e 43.389 mortes.

O país ultrapassou também o Reino Unido, na última sexta-feira (12), em número mortes provocadas pela Covid-19, ocupando a segunda colocação no ranking mundial e perdendo apenas para os Estados Unidos. O Brasil já ocupava o segundo lugar em quantidade de casos confirmados.

