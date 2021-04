Brasil tem 92 variantes da Covid-19 em circulação, segundo Fiocruz

Entre elas, a variante encontrada no Amazonas, variante brasileira, e a variante surgida no Reino Unido, que são as mais preocupantes, segundo a OMS, por terem maior transmissibilidade. A variante encontrada em São Paulo, a B.1.351, ainda não foi incluída edit

247 - Brasil tem 92 cepas do coronavírus em circulação no território nacional, segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz. Entre elas, a variante encontrada no Amazonas, variante brasileira, e a variante surgida no Reino Unido, que são as mais preocupantes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), por terem maior transmissibilidade.

O mapeamento da Fiocruz mostra que a variante amazônica (B.1) já foi detectada em 21 das 27 unidades da federação. Já a variante inglesa, B.1.1.7, foi encontrada em 13.

A variante encontrada em São Paulo, a B.1.351, ainda não foi incluída no sistema da Fiocruz.

Variante Bolsonaro da Covid-19

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse no domingo, 4, em entrevista coletiva que a variante brasileira da doença deveria se chamar "Bolsonaro" e criticou o ocupante do Palácio do Planalto chamando-o de "louco, psicopata".

"A mutante brasileira deveria se chamar mutante Bolsonaro, porque ele é culpado por abandonar o seu povo, por ser louco, insensível, psicopata. É um psicopata, não interessa as pessoas do Brasil, só a sua loucura. E veja a situação em que meteu Brasil e a humanidade. Brasil é o epicentro", disse Maduro.

