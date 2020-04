Brasil tem a 14ª maior taxa de letalidade do mundo por coronavírus

São 15.927 casos confirmados, com 800 óbitos no Brasil. A taxa de letalidade é de 5.02% edit

247 - Com os novos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, Brasil torna-se o país com a 14ª maior taxa de letalidade no mundo por coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, havia dito que o País estava na 8ª posição.

No total são 15.927 casos confirmados oficialmente, dos quais 94,18% (15.000) são ativos; 127 (0.80%) já se recuperaram; e ocorreram 800 óbitos, ou seja, a taxa de letalidade por coronavírus é de 5.02%.

