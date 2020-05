Brasil tem ao menos 4,2 milhões de infectados pelo novo coronavírus, diz estudo

247 - Um estudo elaborado pelo Imperial College de Londres, um dos mais renomados institutos do mundo em modelagem matemática, aponta que os 16 estados brasileiros com mais casos de infecção pelo novo coronavírus podem ter 4,2 milhões de pessoas contaminadas.

"Como sabemos que no Brasil praticamente somente os casos graves são testados, era esperado que o número de infectados superasse bastante o número de casos confirmados. Em nosso estudo, avaliamos diferentes cenários sob diferentes níveis de subnotificação”, disse estatístico Henrique Hoeltgebaum, um dos autores do estudo ao jornal O Estado de S Paulo.

Segundo a pesquisa, a contaminação pelo novo coronavírus alcança cerca de 10,6% da população do Amazonas, 3,3% de São Paulo e 3,35% do Rio de Janeiro. Os percentuais correspondem a algo próximo de 1,5 milhão de pessoas em São Paulo, 582 mil no Rio e 548 mil no Amazonas. “Apesar de medidas tomadas até agora terem reduzido o número de reprodução, os dados sugerem que a epidemia continua em aumento exponencial em todos os 16 Estados brasileiros analisados”, disse o médico doutorando da Universidade de Oxford Ricardo Schnekenberg, que também assina o estudo.

Os pesquisadores alertam que devido ao avanço da pandemia, é preciso que o Brasil adote ações adicionais para limitar o contágio e evitar a sobrecarga do sistema de saúde.

