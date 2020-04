Brasil teria cerca de 280 mil casos de coronavírus, aponta estudo

247 - O Brasil tem 12 vezes mais casos de coronavírus que o número oficial do governo, que é 23.400, aponta estudo divulgado nesta segunda-feira, 13. Multiplicando o número oficial por 12, chega-se à cerca de 280 mil casos no País. O estudo também informa que apenas 8% dos casos estão sendo reportados. Leia na íntegra do estudo na Reuters.

