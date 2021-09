Brasil tem índice mais baixo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave desde o início da pandemia, diz Fiocruz

14 estados apresentaram indicação de queda nos casos de SRAG: Acre, Amapá, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Tocantins edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Brasil estabilizou no índice mais baixo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) desde o início da pandemia da Covid-19, segundo Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (30).

Contudo, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará e Rondônia apresentaram tendência de crescimento de casos de SRAG. 14 estados apresentaram indicação de queda: Acre, Amapá, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Tocantins.

O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do boletim e do Programa de Computação Científica (PROCC/Fiocruz), indicou que os aumentos registrados podem não ser tão significativos, uma vez que podem estar ligados a alterações no fluxo de notificações e a um aumento na estimativa de casos em idosos. (Com informações da CNN Brasil).

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE