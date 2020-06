Brasil tem maior média de mortes diárias por coronavírus no mundo

Fórum - Nos últimos sete dias, o Brasil registrou 7.096 mortes por coronavírus, o que configura em uma média de 1.013 por dia. Com isso, o país agora concentra a maior média de óbitos provocados pela doença em todo o mundo, superando países como Estados Unidos e Reino Unido. A informação é do jornalista Ricardo Galhardo, no Estado de S.Paulo.

Os EUA, que possui o maior número de óbitos pela pandemia até o momento, registrou no mesmo período 5.762 mortes, média de 823 por dia. Já o Reino Unido, que ocupa o segundo lugar na lista de óbitos, teve 1.552 mortes nos últimos sete dias, uma média de 221 por dia.

O modelo matemático utilizado pela Casa Branca, nos Estados Unidos, para projetar o avanço do coronavírus no país e no mundo, diz que o Brasil deve se tornar epicentro da doença no dia 29 de julho. Nesse dia, o Brasil teria 137,5 mil mortos e os EUA, 137 mil.

